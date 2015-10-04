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الحكومة ترصد سلبيات وإيجابيات موسم الحج الأسبوع الجارى

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الحكومة ترصد سلبيات وإيجابيات موسم الحج الأسبوع الجارى الحكومة ترصد سلبيات وإيجابيات موسم الحج الأسبوع الجارى
يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى، أول اجتماع للجنة العليا للحج فى حكومته بحضور وزراء الأوقاف والسياحة والداخلية والتضامن والخارجية والطيران، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة نتائج بعثة الحج المصرية لهذا العام، بالإضافة إلى وضع عدد من القواعد التنظيمية لموسم الحج.

وأشارت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إلى أن ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الـ٥ شركات السياحية التى تم رصد مخالفتها فى موسم الحج بإجراءات قد تصل للغلق أو إلغاء التراخيص نهائيًا لهذه الشركات بعد المخالفات التى تم رصدها من قبلها.

وأكدت المصادر، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الخمس شركات المخالفة عقب انتهاء التحقيقات، وكذا العقوبات الموقعة عليها، مشددة على أنه لا تهاون مع أى شركة تخالف الاشتراطات وتعرض الحجاج للخطر، لافتة إلى أن الاحتماع سيتطرق أيضًا لإيجابيات وسلبيات موسم الحج هذا العام، بالإضافة إلى مناقشة تقارير وزراء الصحة والأوقاف والتضامن والداخلية والسياحة عن موسم الحج، وعدد الوفيات المصريين من الحجاج والمفقودين والإجراءات والمساعدات التى تتم للمصابين.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيتطرق لإجراءات وزارة السياحة تجاه الشركات السياحة التى تخالف القواعد فى الحج، كما حدث فى موسم الحج لهذا العام، بالإضافة إلى رصد لأهم السلبيات لتلافيها بالموسم المقبل.

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مصر 365

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