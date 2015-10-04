حبس نجل شقيق صبحى صالح و7 من القيادات الوسطى للإخوان لحيازتهم متفجرات

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد الشباس، حبس نجل شقيق القيادى الإخوانى صبحى صالح و7 آخرين من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان بعد القبض عليهم بشقة خيرت الشاطر.

وأمرت المحكمة بحبسهم حبسًا مطلقًا على ذمة الجناية رقم (12719 ) حصر تحقيق جنايات جنوب الجيزة، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بضبطهم داخل إحدى الشقق بمركز العياط، والمملوكة لأحد أقارب القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، حيث وتم ضبط عدد من القنابل اليدوية، ومجموعة من الدوائر الإلكترونية، و6 بنادق آلية وكمية من المتفجرات النوعية، وهاتفين محمولين (ثريا) الدولى، ودوائر تفجير عن بعد، ومبلغ 780 ألف يورو، و32 ألف ريال سعودى.

وتوصلت تحريات الأمن، إلى أن مجموعة يتزعمهم أحمد محمد حسن صالح، نجل شقيق القيادى صبحى صالح وبصحبته كل من أحمد محمد عبد الستار، وعادل عبد الستار على صالح، وسيد فراج عباس معوض، ومحسن عباس معوض، وإبراهيم عبد الستار على.