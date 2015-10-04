بالصور.."مستأنف العجوزة" تخفف حكم حبس الراقصتين برديس وشاكيرا من 6 لـ3 أشهر

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار أحمد أبو السحلى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد رشوان، وأدهم محمد، وسكرتارية أحمد صلاح، اليوم الأحد، بتخفيف عقوبة حبس الراقصتين برديس وشاكيرا، من 6 شهور إلى 3 شهور، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة أول درجة بجنح العجوزة قد قضت بحبس المتهمتين 6 أشهر مع الشغل، لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح.

وكانت نيابة العجوزة قد واجهت الراقصتين برديس وشاكيرا، بكليبى "الفلفل والكمون" و"يا واد يا تقيل"، واعترفتا بأنهما من ظهرتا بالكليبين، ونفتا التُهَم المنسوبة إليهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت نيابة العجوزة بلاغًا من أحد المحامين، يتهم فيه الراقصتين برديس وشاكيرا، بالتحريض على الفسق، ونشر الرذيلة، بسبب تصويرهما كليبات بها مشاهد وإيماءات جنسية تدعو للفسق.



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