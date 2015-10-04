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بالصور.."مستأنف العجوزة" تخفف حكم حبس الراقصتين برديس وشاكيرا من 6 لـ3 أشهر

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بالصور.."مستأنف العجوزة" تخفف حكم حبس الراقصتين برديس وشاكيرا من 6 لـ3 أشهر بالصور.."مستأنف العجوزة" تخفف حكم حبس الراقصتين برديس وشاكيرا من 6 لـ3 أشهر
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار أحمد أبو السحلى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد رشوان، وأدهم محمد، وسكرتارية أحمد صلاح، اليوم الأحد، بتخفيف عقوبة حبس الراقصتين برديس وشاكيرا، من 6 شهور إلى 3 شهور، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور.

اليوم السابع -10 -2015

وكانت محكمة أول درجة بجنح العجوزة قد قضت بحبس المتهمتين 6 أشهر مع الشغل، لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة خادش للحياء والفعل الفاضح.

اليوم السابع -10 -2015

وكانت نيابة العجوزة قد واجهت الراقصتين برديس وشاكيرا، بكليبى "الفلفل والكمون" و"يا واد يا تقيل"، واعترفتا بأنهما من ظهرتا بالكليبين، ونفتا التُهَم المنسوبة إليهما.

اليوم السابع -10 -2015

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت نيابة العجوزة بلاغًا من أحد المحامين، يتهم فيه الراقصتين برديس وشاكيرا، بالتحريض على الفسق، ونشر الرذيلة، بسبب تصويرهما كليبات بها مشاهد وإيماءات جنسية تدعو للفسق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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