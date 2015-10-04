الأوبزرفر: دول الخليج تُعد لرد عسكرى على التدخل الروسى فى سوريا

قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن دول الخليج تخطط لرد عسكرى مع التدخل العسكرى الروسى فى الحرب السورية لمواجهة الجماعات الإرهابية المتزايدة داخل البلاد ودعم الرئيس بشار الأسد.

وأشارت الصحيفة فى تقرير، الأحد، إلى أن استهداف الغارات الجوية الروسية لمواقع الجماعات المتمردة فى سوريا، أثار غضب بلدان الخليج التى تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، ونقلت عن محللين أن السعودية وقطر وتركيا من المرجح أن تزيد الدعم العسكرى للجماعات المناهضة للرئيس السورى.

وتركز الرياض دعمها على المتمردين فى الجنوب، بينما يركز حلفائها قطر وتركيا طالما دعموا المتمردين فى الشمال، بما فى ذلك الميليشيات الإسلامية المحافظة مثل أحرار الشام. وقال المحلل الإقليمى على بكير، إن على الأرجح سوف تركز الجهود المقبلة على تعزيز فعالية الائتلافات الكبرى، والتنسيق والتعاون بين جماعات التمرد الأكثر تأثيرا فى القتال داخل سوريا.

- صحيفة أسبانية: تدخل روسيا سيقلل من انتشار الإرهاب فى سوريا



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