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بيكيه: الكرة لم ترد دخول مرمى سيفيليا.. افتقدنا لميسي ولاعبا أخر

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بيكيه: الكرة لم ترد دخول مرمى سيفيليا.. افتقدنا لميسي ولاعبا أخر بيكيه: الكرة لم ترد دخول مرمى سيفيليا.. افتقدنا لميسي ولاعبا أخر

قال جيرارد بيكيه لاعب برشلونة إن فريقه افتقد لخدمات لاعبين مهمين في مباراة سيفيليا السبت التي خسرها 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة بطل الثلاثية الموسم الماضي مباراته الثانية في المسابقة وتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وصرح المدافع الدولي بعد المباراة للصحفيين قائلا:"بعد التوقف الدولي المقبل لابد أن نستعيد الانتصارات ولا نفقد نقاطا أخرى".

وأضاف "بالتأكيد افتقدنا لليونيل ميسي وأندريس إنييستا لكن سيفيليا أيضا كانت لديه غيابات لذا لا توجد أعذار".

وأردف "الكرة لم ترد دخول المرمى. لقد هاجمونا مرتين وسجلوا هدفين. دفعنا ثمن ذلك".

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