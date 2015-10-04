حبس سائق وعاطلين ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش فى الخصوص

أمرت نيابة الخصوص برئاسة محمود سعيد رئيس النيابة بحبس "عاطلين"و"سائق" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش المخدر بمدينة الخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد قيام النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم من القبض على كل من "هشام ش" 24 سنة عاطل و"محمد ع "25 سنة عاطل و"محمود م " 35 سنة سائق وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 180 جنيها وعدد 3هواتف محمول وعدد 2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى لنيابات شمال القليوبية.