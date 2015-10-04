تأجيل محاكمة أمين شرطة متهم بالتعدى على وكيل نيابة بالمنصورة لـ25 أكتوبر

قررت محكمة جنح المنصورة الابتدائية، تأجيل محاكمة أمين شرطة المكلف بتأمين مستشفى طوارئ المنصورة، المتهم بالاعتداء على وكيل نيابة، إلى جلسة 25 أكتوبر الحالى لتقديم مذكرات الدفاع، مع استمرار حبس أمين الشرطة.

كان قد تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بوقوع مشادة بين أمين شرطة ووكيل نيابة بدمياط أثناء دخول الأخير لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، على الرغم من عدم وجود استقبال فى هذا اليوم، فحدثت مشادة مع المكلف بحراسة بوابة المستشفى وبين وكيل النيابة لتأخر الحارس فى فتح البوابة للسيارة وقام "م.ح .م" وكيل نيابة بدمياط بتعنيفه ولم يعلن عن هويته.

وأثناء النقاش مع وكيل النيابة قام بدفع الأمين ونشبت مشاجرة بينهما واعتدى الأمين "ا. ح" بالضرب على وكيل النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبس أمين الشرطة، وتمت إحالته إلى المحاكمة، فيما قام أمين الشرطة بتحرير محضر ضد وكيل النيابة لإثبات التعدية عليه بالأول أثناء دخوله إلى مدير المستشفى الذى بينه وبين وكيل النيابة صلة قرابة.