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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة غد لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة غد لسماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة غد لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل نظر محاكمة 51 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة غد لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لعدد من شهود النفى الذين أصيبوا بالأحداث التى وقعت فى محاولة اقتحام سجن بورسعيد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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