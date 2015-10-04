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وفاة "داية"الإسكندرية بعد ضبطها بتهمة خطف أطفال وبيعهم لأسر مصابة بالعقم

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وفاة "داية"الإسكندرية بعد ضبطها بتهمة خطف أطفال وبيعهم لأسر مصابة بالعقم وفاة "داية"الإسكندرية بعد ضبطها بتهمة خطف أطفال وبيعهم لأسر مصابة بالعقم
قال اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، إن السيدة التى ألقت قوة القبض عليها أمس بتهمة خطف الأطفال وبيعها لأسر لا تنجب بـ2000 جنيه لفظت أنفاسها الأخيرة بعد اعترافها بجميع جرائمها ورددت: "ربنا يسامحنى وياريت ترجعو الحق لأصحابه"، ثم شعرت بحالة إعياء شديدة، وتوفيت أثناء نقلها إلى المستشفى.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً من "إيمان.م.أ" اتهمت فيه منتقبة بخطف رضيعها البالغ من العمر شهرا "فارس.م" بعدما سلمته لها فى مستشفى الشاطبى واتجهت لاستلام نتائج تحاليل أجرتها لطفلها، حيث فوجئت عقب عودتها باختفائها والطفل.

ضبط "داية" تخطف الأطفال من المستشفيات بالإسكندرية وتبيعهم مقابل 2000 جنيه
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