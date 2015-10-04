حبس 3 عاطلين بعد ضبط كمية من الأقراص المخدرة والحشيش بحوزتهم بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، رئيس النيابة، بحبس "عاطلين" و"سائق"، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش.

وكان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد قيام النقيب مصطفى المراغى، معاون مباحث القسم، بالقبض على كل من "صبرى.س"، 23 سنة، عاطل، وبحوزته 295 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى 355 جنيهًا وهاتف محمول وسلاح أبيض، و"أبانوب.أ"، وبحوزته 147 قرصًا مخدرًا و275 جنيها وهاتف محمول، و"محمد.ج"، 20 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرامًا ومبلغ مالى 580 جنيهًا وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى الأول لنيابات جنوب القليوبية.