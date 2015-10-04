تأجيل دعوى ممدوح عباس للمطالبة ببطلان "عمومية الزمالك" لـ22 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، تأجيل الدعوى المقامة من جمال مهران، المحامى بصفته وكيلاً عن المهندس ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، وطالب خلالها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة يوم 20 مارس 2015، لجلسة 22 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 52956 لسنة 69 ق، كلا من وزير الرياضة والممثل القانونى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بصفتهم. وذكرت الدعوى أن المطعون ضده الأخير لم ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء شطب عضوية المدعى.