بالفيديو - 5 حقائق تجعل ترشيحات الفوز حائرة بين ريال مدريد وأتلتيكو

17 عاما احتاجها أتليتكو مدريد لتحقيق الانتصار على ريال مدريد في ملعب "فيسنتي كالديرون".

في فترة غاب فيها عملاق مدريد الثاني أتليتكو عن الواجهة كان ريال مدريد وحده هو المسيطر، لكن مع دييجو سيميوني أختلفت الأمور.

ريال مدريد يحل ضيفا على أتليتكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

فرص أتلتيكو مدريد

يدخل أتليتكو مدريد المباراة بعد هزيمتين أخيرتين في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، كانت الأولى أمام المتصدر الحالي لليجا فياريال، فيما كانت الهزيمة الثانية أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن نتائج الروخي بلانكوس ليست على ما يرام في الفترة الأخيرة، فإن ثمة ما قد يوجد الفرصة لفيرناندو توريس ورفقائه للظفر بالفوز.

فك العقدة

نجح أتليتكو مدريد في الموسم الماضي بفك عقدة ملعبه "فيسنتي كالديرون" أمام ريال مدريد أخيرا، حين فاز على رفقاء كريستيانو رونالدو للمرة الأولى هناك منذ 17 عاما.

فوز أتلتيكو لم يكن عاديا، ففاز رباعية نظيفة تحققت لأول مرة منذ 27 عاما، حيث كان الفوز المماثل الأخير لأتليتكو مدريد على ريال مدريد في 2 يناير عام 1977 بأربعة أهداف مقابل لا شيء أيضا.

عقدة ريال مدريد

ريال مدريد يحقق الفوز على أتليتكو مدريد في المباريات الإقصائية، بين كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال دائما يتفوق ريال مدريد ولعل نهائي لشبونة في دوري أبلطا ل أوروبا هو الأبرز حين قلب ريال مدريد تأخره إلى فوز على أتليتكو مدريد، لكن في بطولة الدوري يختلف الأمر.

الفوز الأخير لريال مدريد على أتليتكو مدريد في بطولة الدوري كان في 26 أبريل 2013 على ملعب "فيسينتي كالديرون" تحديدا، ومن وقتها لم يحقق ريال مدريد الفوز على أتليتكو في الليجا.

مشروع عقدة أخرى تحوم حول الفريق الملكي أمام أتليتكو مدريد متمثلة في نجمهم الأول كريستيانو رونالدو.

رونالدو ورغم أنه سجل 15 هدفا في شباك أتليتكو مدريد، إلا أنه يفشل في التسجيل بأخر 3 مباريات أمامهم منذ المرة الأخيرة في 2 مارس في عام 2014 حين سجل هدفا أنهى به اللقاء متعادلا بهدفين لكل فريق، والمفارقة أن المباراة كانت في ملعب "فيسنتي كالديرون" كذلك.

توريس المئوي

ديربي العاصمة بين ريال مدريد و أتليتكو مدريد لن يكون عاديا بالنسبة لفيرناندو توريس.

المباراة ستكون هي الرقم 200 له مع أتليتكو مدريد في الليجا، وإذا ما سجل هدفا، فسيكون هو الهدف المائة له مع الروخي بلانكوس في أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات.

فرص ريال مدريد

رغم تعادل أخير في الدوري أمام مالاجا، فإن موسم ريال مدريد يسير بشكل جيد تحت قيادة رافائل بنيتيث، وستكون مباراة أتليتكو مدريد بمثابة الإختبار الأصعب للمدرب الجديد.

دوافع الفوز

فوز ريال مدريد بالديربي مساء الأحد يعني اعتلاء صدارة الترتيب إذا ما خسر فياريال قبلها أمام ليفانتي وحتى في حالة فوز فريق الغواصات الصفراء، فإن فوز ريال مدريد سيجعلهم فوق برشلونة في الجدول وهذا هو الأهم خلال المرحلة الحالية من الدوري.

حكم المباراة

يدير ديربي مدريد مساء الأحد الحكم الإسباني الشهير مانيكو، والذي يعد فأل سيء على أتليتكو مدريد في الديربي.

مانيكو أدار 3 ديربيات من قبل بين الفريقين في الدوري، فاز ريال مدريد باثنين منهما وتعادلا في الثالث.