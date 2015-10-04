تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول لإجراء بعض الأعمال الخاصة بالخط الثالث للمترو

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن عمل تحويلات مرورية بمنطقة دوران قدورة بشارع جامعة الدول العربية لإجراء بعض الأعمال الخاصة بالخط الثالث لمترو الأنفاق خلال الفترة من 4 حتى 30 أكتوبر الجارى.

وقالت “الداخلية”، في بيان لها: “بمناسبة قيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال نقل المرافق الخاصة بالمرحلة الثانية لمترو الأنفاق (الخط الثالث) والخاصة بمحطة جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين والتى تستلزم الحفر أمام دوران قدورة الإتجاه القادم من شارع السودان إلى ميدان سفنكس لوضع مواسير للصرف الصحى وذلك على مرحلتين”.

وأضاف البيان: “ولعدم إغلاق الإتجاه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى داخل حارة البطئ ولمدة خمسة عشر يوماً بداية من الأحد الموافق 4 أكتوبر 2015 حتى يوم الأحد 18 أكتوبر 2015 ، وتبدأ المرحلة الثانية من الإثنين 19 أكتوبر 2015 وحتى الجمعة 30 أكتوبر 2015، مع عمل التحويلات المرورية بموقع الأعمال.”

واختتم البيان: “هذا وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال لتسيير الحركة المرورية .”