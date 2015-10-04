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بينيتث: أبي كان يشجع ' العدو اللدود ' الذي أحبه

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بينيتث: أبي كان يشجع ' العدو اللدود ' الذي أحبه بينيتث: أبي كان يشجع ' العدو اللدود ' الذي أحبه

إفي): قال المدير الفني لريال مدريد رافاييل بينيتث إن الفوز على أتليتكو مدريد، النادي الذي يحبه ويواجهه اليوم في ديربي العاصمة الإسبانية على ملعب فيسنتي كالديرون "له مذاق خاص للغاية".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (الموندو) الإسبانية اليوم، قال مدرب الملكي "لدي كثير من الأصدقاء يشجعون أتليتكو. كما أن أبي كان من مشجعيه فيما أمي من مشجعي الريال. وأنا كنت من مشجعي القميص الأبيض منذ صغري. بفريق الناشئين للريال كان أتليتكو هو العدو اللدود. هو نادي أحبه وأمامه يكون للفوز مذاق خاص للغاية".

وعن خصمه المقرر مواجهته اليوم في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، شدد على أنه "منافس صعب جدا" فيما وصف مدرب "الروخيبلانكوس"، الأرجنتيني دييجو سيميوني بـ"الشخص الذكي الذي يعرف جيدا مهارات فريقه الخاصة".

وعن عملية تأقلمه مع ريال مدريد، قال بينيتث إنه "دائما" كان يثق في حصوله على فرصة لتدريب الفريق الأول لـ"أكبر نادي".

وأوضح قائلا "كان لدي فرصة التجديد مع نابولي ولكنني من أجل عائلتي فضلت العودة للتدريب في إنجلترا. كانت هناك اتصالات مع عدد من الأندية ولكن حينما طرحت إمكانية تدريب ريال مدريد. قضي الأمر".

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