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مباشر- دربي ميرسيسايد .. إيفرتون 0-0 ليفربول

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مباشر- دربي ميرسيسايد .. إيفرتون 0-0 ليفربول مباشر- دربي ميرسيسايد .. إيفرتون 0-0 ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي مقاطعة ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي.

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دربي جديد يبدأ وإثارة جديدة منتظرة في مقاطعة ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي. والهجوم شعار الفريقين.

ليفربول يحل ضيفا على إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون الذي لم يخسر في أخر 4 مباريات يستضيف ليفربول الذي فاز مرة واحدة وتعادل مرة وخسر مرتين في أخر 4 مباريات.

وظهر الطابع الهجومي على تشكيل الفريقين لخوض المباراة.

ويقود دانيل ستوريدج وداني إنجز هجوم ليفربول ومن خلفهما فيليب كوتينيو.

على الجانب الأخر يلعب الثنائي راداميل فالكاو وستيفن نايسميث في خط هجوم إيفرتون ومن خلفهما الإنجليزي الرائع روس باركلي.

وفيما يلي تشكيل ليفربول أمام إيفرتون:

حراسة المرمى: سيمون مينوليه.

الدفاع: ألبرتو مورينو - مارتن سكيرتل - مامادوا ساخو - ناثان كلاين.

الوسط: إيمري كان - لوكاس ليفا - جيمس ميلنر - فيليبي كوتينيو

الهجوم: إنجز - ستوريدج.

وفيما يلي تشكيل إيفرتون أمام ليفربول:

حراسة المرمى: تيم هاوارد.

الدفاع: بريندان جالواي - راميرو موري - فيل جاكيلكا - تياس برونينج

الوسط: جاريث باري - جيمس مكارثي - روس باركلي - جيرارد ديلوفيو.

الهجوم: باركلي - نايسميث

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