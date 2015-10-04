وزير الداخلية يهنئ السيسي وصبحي وحجازي بالذكرى الـ42 لحرب أكتوبر

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لانتصار السادس من أكتوبر.

وقال وزير الداخلية في برقيته: يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق… إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دومًا شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية وسيظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة المهمة ورايتها عالية خفاقة.. حفظكم الله ياسيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح كل خطاكم لتواصلوا مسيرة الإنجاز والعطاء من أجل مصر الغالية وشعبها العظيم… وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الاحتفال بذات المناسبة، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى… إن ذكرى يوم السادس من أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والإعتزاز برجال أعلو قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور تلك البطولات في تاريخ العسكرية المصرية باعتبارها رمزًا لقدرة التحدى والصمود لرجال القوات المسلحة الأبطال، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وهيأ لها مزيدًا من الأمن والتقدم والتنمية.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق/ محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذات المناسبة.. وجاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لكم مزيدًا من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعًا قويًا لمصر ودعمًا لقوتها وعزتها وأن يهيئ لها من فضله مزيدًا من التقدم والنجاح.