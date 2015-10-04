من هو الشهيد العبدولي؟

أفاد شقيق الشهيد راشد العبدولي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد متأثراً بجراحه إثر حادثة مأرب في شهر سبتمبر الماضي خلال مشاركته مع قوات التحالف العربي، سالم راشد العبدولي، أن "الشهيد يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو من إمارة الفجيرة، عازب، ووالده متوف ولديه 17 أخاً وأختاً".

وأوضح راشد أن "أهل الشهيد تلقوا خبر وفاته بعزة وفخر، معربين عن استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الوطن".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، نعت الشهيد راشد العبدولي، الذي وافته المنية متأثر بجراح حادثة مأرب في شهر سبتمبر الماضي خلال مشاركته مع قوات التحالف العربي.