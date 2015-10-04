أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

من هو الشهيد العبدولي؟

Google+ Print
من هو الشهيد العبدولي؟ من هو الشهيد العبدولي؟

أفاد شقيق الشهيد راشد العبدولي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد متأثراً بجراحه إثر حادثة مأرب في شهر سبتمبر الماضي خلال مشاركته مع قوات التحالف العربي، سالم راشد العبدولي، أن "الشهيد يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو من إمارة الفجيرة، عازب، ووالده متوف ولديه 17 أخاً وأختاً".

وأوضح راشد أن "أهل الشهيد تلقوا خبر وفاته بعزة وفخر، معربين عن استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الوطن".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، نعت الشهيد راشد العبدولي، الذي وافته المنية متأثر بجراح حادثة مأرب في شهر سبتمبر الماضي خلال مشاركته مع قوات التحالف العربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية