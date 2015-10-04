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د.هانى الناظر يكتب: التسمم الغذائى للطلاب ودور الدولة

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د.هانى الناظر يكتب: التسمم الغذائى للطلاب ودور الدولة د.هانى الناظر يكتب: التسمم الغذائى للطلاب ودور الدولة
تكررت خلال السنوات الماضية التسمم الغذائى لطلاب بعض المدن الجامعية وعدد من المدارس بالمحافظات المختلفة، وصاحب تلك الوقائع العديد من علامات الاستفهام حول المسئول الحقيقى عن تلك المشاكل الخطيرة واتجهت أصابع الاتهام تارة إلى إهمال إدارات المدن الجامعية والمدارس وتارة أخرى إلى موردى المواد الغذائية والوجبات المدرسية بل امتد الموضوع إلى شكوك مشروعة فى احتمال وجود أصابع خفية وراء تلك الحوادث بهدف نشر الفوضى والرعب بين طلاب المدارس والجامعات وتعطيل الدراسة والإساءة لسمعة الدولة وإظهارها بالضعف وعدم القدرة على الحفاظ على صحة الطلاب.

والحقيقة انه أن الأوان لقطع الطريق على تلك الأخطاء والإشاعات والمحاولات المشبوهة لضرب استقرار الدولة والعمل على الحفاظ على صحة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ومنع تكرار تلك الحوادث.

وفى هذا الصدد فإننى أدعو لدراسة فكرة أن تتولى كل من وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة إنشاء لجنة لسلامة الغذاء تضم متخصصين وتابعة لكل من الوزارتين ويكون لها فروع فى جميع الجامعات ومديريات التعليم بالمحافظات المختلفة وذلك بهدف متابعة ومراقبة كل ما يختص بالتغذية بالمدن الجامعية والمدارس ويشمل ذلك الموردين للمواد الغذائية والقائمين على إعداد الوجبات ونوعية المواد الغذائية وجودتها ومطابقتها للمواصفات الصحية وكل ما يخص المطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية ووسائل تناول تلاميذ المدارس للوجبات الخاصة بهم.

ولا شك أن وجود هذه اللجان سوف يحد تماماً من ظاهرة حوادث التسمم الغذائى التى تتكرر كل عام دراسى وآخرها كان الأسبوع الماضى فى محافظة المنوفية بل من المتوقع أن تقضى على تلك الحوادث وتمنع الأيادى الخبيثة من التلاعب بصحة الطلاب وتعطيل الدراسة والإساءة إلى الدولة.

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مصر 365

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