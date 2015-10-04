مرشح يوزع كشاكيل وكراسات عليها صورته الشخصية على المنازل بالمنيا

فى ظل منافسة قوية بين المرشحين فى ابتكار أساليب جديدة للدعاية الانتخابية لكسب تأييد الناخبين فى سباق البرلمان، طبع المرشح خالد محمد حسن مرشح دائرة بندر المنيا مستقل صورته الشخصية ورمزه الانتخابى على كراسات وكشاكيل وجداول الضرب، وقام بتوزيعها على منازل دائرته ببندر المنيا بمنطقة كدوان جنوب مدينة المنيا.

وتداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لأحد المرشحين بأبوقرقاص وهو يغازل الأخوة المسيحيين بالدائرة عن طريق وضع بعض كلمات للبابا كيرلس على كروت خاصة بالدعاية الانتخابية له.



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