جامعة جنوب الوادى تكرم رئيس تحرير القطاع الاقتصادى بجريدة اليوم السابع

كرمت جامعة جنوب الوادى وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال عدد من الإعلاميين والفنانين والقيادات التنفيذية خلال الملتقى الإعلامى الأول لجامعة جنوب الوادى بحضور 20 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

وكرمت الجامعة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ومحمد بدر محافظ الأقصر، أبوالفضل بدران الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعادل السنهوري رئيس تحرير القطاع الاقتصادى بجريدة اليوم السابع، والفنانة سميرة عبد العزيز.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام والذى نظمته كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، وشارك فيه 20 جامعة ومعهد حكومى، فى مصر فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر القادم، وذلك بحضور شخصيات عامة وإعلامية وفنية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور محمد أبوالفضل بدران أمين المجلس الأعلى للثقافة نائبا عن وزير الثقافة، والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وعدد من الفنانين.