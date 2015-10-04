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بالصور.. استمرار أزمة البنزين والسولار بأسيوط رغم وعود المسئولين بحلها

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تستمر أزمة البنزين بجميع محطات الوقود بمراكز أسيوط المختلفة، رغم وعود المسئولين بحلها، حيث أدت الأزمة إلى انتظار السيارات فى طابور محطات الوقود لأكثر من كيلو متر على مدار اليوم.

وعلى الرغم من تهديد السائقين بالإضراب إلا أن المسئولين لم يضعوا حلا للأزمة حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى حدوث مشاكل متتالية بين الأهالى وسائقى التاكسى، بسبب ارتفاع الأجرة المفاجئ وبين السائقين وبعضهم بسبب ترتيب الدور بالطابور، وبين السائقين والمرور بسبب تكدس وسائل المواصلات وتعطل حركة المرور فى الشوارع التى يوجد بها محطات للوقود بسبب تزاحم السائقين فى طابور الانتظار.

ومن جهته قال صالح عبد الله وكيل وزارة بأسيوط "المديرية تكثف مجهوداتها بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارات الفرعية لإيجاد ووضع حلول لتلك الأزمة، ومتابعة لجان دورية على كافة محطات الخدمة لمتابعة الكميات المشحونة، والإشراف على توزيعها وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة فى هذه السلع الحيوية".

وأوضح عبد الله "أنه تم ضبط العديد من مخالفات المواد البترولية لمستودعات البوتاجاز ومحطات البترول، وتعبئة سولار فى جراكن بلاستيك".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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