مشروع "راصد" بـ"هندسة" منوف يحصد المركز الأول فى يوم الهندسة المصرى

استطاع فريق من طلبة قسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، من تحقيق الفوز بجائزة أفضل مشروع فى مسابقة يوم الهندسة المصرى فى مجال هندسة الاتصالات، عن مشروع "راصد"، صرح بذلك الدكتور محمد عبد العظيم البردينى عميد الكلية .

وأشار الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس جامعة المنوفية السابق وعميد الكلية الأسبق والمشرف العام على المشروع، إلى أن "راصد" هو مشروع يعتمد على فكرة الكشف عن مصادر الخطر مثل الأسلحة والمتفجرات والأجسام الغريبة فى مسافة طويلة نسبيا بعيداً عن المبانى أو أى هدف. وتعتمد هذه التقنية على رادار المراقبة ومن خلال موجات الميكروويف التى سيتم تركيبها أمام المبانى لدراسة مجال معين .

وأضاف فريق العمل أن هذا المشروع يعد نظاماً جديداً للكشف عن مصادر التھديد فى المدى البعيد نسبياً بعيداً عن المبانى لتكون آمنة. ونظام إنذار لحراس الأمن سواء فى غرف التحكم أو دوريات مراقبة للحصول على معلومات عن مكان ونوع من التھديد للسماح لهم بالتعامل معها فى حين أنها لا تزال بعيدة عن الهدف، كما يعد بديلآ عن عدد كبير من حراس الأمن وغيرھا من الأنظمة المكلفة وغير الفعالة لمنع خطر، حيث يمكن استبدالها بنظام الميكروويف مع بعض معالجة من شأنها أن تدعم الكشف المرن الذى لا يقتصر على شخص معين وإجراء فحص شامل للمنطقة بأكملها لتحديد أى كائن غير مألوف لذلك، سوف يتم الكشف عن التھديد قبل أن يصبح خطرا حقيقيا أو أضرارا، إضافة إلى أن هذا الاختراع يتميز بعدة مميزات أهمها الحجم المناسب والوزن الخفيف كما أن له القدرة على استخدام البطاريات وإمدادات الطاقة.

ويتكون الفريق من: أحمد إبراھيم بركات، وإبراھيم حامد الشال، وجهاد عرفات حسن، وأحمد إبراھيم عبد الشكور، ومحمود أحمد اليمنى، وعبد التواب أحمد أمين، ونهلة مصطفى عبد الحميد ومحمد سعود الروينى.