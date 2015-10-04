مباحث التموين تضبط 20 طن مخلل غير صالحة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتعاون مع مديرية التموين من ضبط مصنع لتصنيع المخللات بدون ترخيص وتم ضبط 20 طن مخللة غير صالحة للاستخدام، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين بضبط "رضا ع" صاحب مصنع للمخللات بشبرا الخيمة، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتم ضبط 20 طن مخلل، وإرسال عينة للمعامل بمديرية الصحة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى تحرر عن ذلك المحضر رقم 20616 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م.