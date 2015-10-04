رئيس هيئة قناة السويس يكرم اللواء كامل الوزير وقيادات الهيئة الهندسية

قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بتكريم اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية الذين شاركوا فى حفر قناة السويس الجديدة.

وشارك فى التكريم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، ورئيس أركان الجيش الثانى الميدانى نائبا عن قائد الجيش الثانى اللواء ناصر العاصى، واللواء على عزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وتم عرض فيلم وثائقى عن حفر قناة السويس الجديدة، وذلك بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمنطقة نمرة 6.

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