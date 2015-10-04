تحرير 12 ألفا و373 مخالفة مرورية وإزالة 3057 حالة إشغالات بالمنوفية

قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة والتى أسفرت خلال الأسبوعين الماضيين عن تحرير عدد 444 محضر إشغالات وعدد 700 حالة ضبط وعدد 3057 إزالة إشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير عدد 12373 مخالفة مرورية تراوحت ما بين 939 انتظار خاطئ و692 قيادة بدون رخصة و578 سير بدون رخصة تسيير و49 سير بدون لوحات، كما تم سحب 359 دراجة نارية وحجز 225 دراجة نارية، و9531 مخالفات متنوعة.

كما قامت حملة الرادار بضبط 212 حالة تجاوزت السرعة القانونية، وقامت حملة ضبط السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بتوقيع الكشف على عدد 60 حالة تعاطى مخدرات مشتبه بهم تبين أن 6 حالات إيجابية و54 حالة سلبية.