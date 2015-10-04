«أدوات المكياج» و«مبرد الأظافر» وزجاجات المياه ممنوعة من دخول جامعة الأزهر

قام أفراد أمن شركة «فالكون» بجامعة الأزهر، اليوم، بمنع دخول الطالبات الحرم الجامعي بأدوات المكياج ومزيلات العرق ومبرد الأظافر وزجاجات المياه.

سادت حالة من الغضب لدى الطالبات اللاتي هددن برفع شكوى لرئيس الجامعة للعدول عن القرار.

وقال أحد أفراد «فالكون» بالجامعة، لمراسل وكالة أنباء «أونا»، إن ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب، والذي قرر منع دخول تلك الأدوات لأن بعض الطالبات يستخدمنها في التظاهرات وفي القيام بأفعال من شأنها تكدير أمن واستقرار الجامعة.

وأفاد مراسل “أونا” بأن مدخل “فالكون” أمام بوابات الجامعة تحول إلى مايشبه “معرض لاكسسوارات البنات” من كثرة كمية الأدوات التي أخذوها من الطالبات