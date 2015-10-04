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«سعاد ماسى» و«نصير شمة» يشاركون في إحياء حفلات دورة مهرجان الجاز الـ «7»

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سعاد ماسي

سعاد ماسي

بمشاركة المطربة الجزائرية سعاد ماسي، الموسيقارالعراقى نصير شمة، وفرق “افتكاسات”و”هاويدرو” من ، تبدأ فعاليات الدورة السابعة  لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز،المقرر إقامته بالفترة من 15إلى18 أكتوبر المقبل، بمقر الجريك كامبس فى باب اللوق.

وتشارك في المهرجان 13 دولة أجنبية وعربية هي: اليابان، لبنان، النمسا، تشيخيا، الدنمارك، العراق، المغرب، فنزويلا، الجزائر، أستراليا، الولايات المتحدة، البرتغال وفرنسا، بالإضافة لفرق “ريف باند”،”مجموعة أكرم الشرقاوي” ،و”  نور عاشور”.

ويستضيف المهرجان المطربة اللبنانية ريما خشيش أول أيام المهرجان، لتقدم بعض أغانى ألبومها “هوى” بمصاحبة فرقتها الهولندية والذي فازت عنه بجائزة الإبداع العربي العام الماضى.

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نصير شمة

وفى أول تعاون له مع أوركسترا الجاز الدنماركي «BSD&B» المكونة من 24 عازفاً،يقدم الموسيقار العراقى “نصير شمة” مشروعه الموسيقى “الطريق إلى دمشق”، ويحتوي على أعمال من أشعار الراحل نزار قباني مترجمة وتغنى بالإنكليزية بتوزيعات جاز حديثة لقائد الأوركسترا المؤلف الدنماركي “جان كريستيان ينسن”،وذلك فى الثامنة ونصف مساء ثانى أيام المهرجان الموافق الجمعة 16 أكتوبر .

إدارة المهرجان قررت تكريم “شمة” بالدورة السابعة ،وذلك تقديراً لدوره الفني في إحياء التراث وتنمية الحداثة الموسيقية.

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