بدء محاكمة 23 متهمًا في “كتائب أنصار الشريعة”

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب أنصار الشريعة”.

وقام الفنيون بتجهيز القاعة، استعدادًا لعرض فيديوهات خاصة بالقضية، وأَدع الأمن المتهمين بالقفص الزجاجي.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.