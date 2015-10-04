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بقرار من ميدو .. ناشئ الإسماعيلي يطير مع الفريق إلى دبي

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بقرار من ميدو .. ناشئ الإسماعيلي يطير مع الفريق إلى دبي بقرار من ميدو .. ناشئ الإسماعيلي يطير مع الفريق إلى دبي

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي ضم أحمد هاني ناشئ الفريق إلى بعثة الفريق المتجهة إلى دبي.

ويعسكر الإسماعيلي في دبي اعتبارا من يوم الخامس من أكتوبر حتى 16 أكتوبر الحالي.

وأكد سيد متولي القائم بأعمال مدير الكرة في الإسماعيلي لـFilGoal.com إن أداء أحمد هاني أمام المريخ البورسعيدي هو الذي دفع ميدو لضمه إلى بعثة الفريق.

وأوضح سيد متولي إن اللاعب سيعوض غياب عبد الرحمن حسان ظهير أيمن الفريق الذي انضم للمنتخب الأوليمبي.

وكان ميدو قد اختار 24 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في دبي من بينهم عدد من اللاعبين الصاعدين منهم أحمد جمال لاعب الوسط ومحمد مجدي حارس المرمي.

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