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مدافع أورلاندو: أمام الأهلي لا نلعب لأنفسنا فقط

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مدافع أورلاندو: أمام الأهلي لا نلعب لأنفسنا فقط مدافع أورلاندو: أمام الأهلي لا نلعب لأنفسنا فقط

"لا نلعب لأنفسنا فقط أمام الأهلي" .. هكذا تحدث هابي جالي مدافع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي الكونفدرالية.

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

أورلاندو فاز ذهابا 1-0 ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لأجل التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة النجم الساحلي.

وتحدث جالي عن المباراة قائلا: "نحن مصممون على الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة. وهي المباراة النهائية".

وأضاف في تصريحات لـ soccerladuma "لا نلعب لأنفسنا فقط أمام الأهلي فمعنا جنوب إفريقيا بالكامل تدفعنا للفوز".

وأتم "البلد بالكامل معنا ونرغب في الفوز باللقب الأول لنا في الكونفدرالية".

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