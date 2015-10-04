القيعي: خائف من مباراة أورلاندو.. الأهلي لم يعد كما كان في السابق

أكد عدلي القيعي المرشح لمنصب المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي أنه يشعر بقلق شديد على الفريق قبل مباراة أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال القيعي: "خائف جدًا، لأن الكرة ليست بالحسابات، ومن كعبه أعلى أو أرجح فنيًا، أو ظروفه أفضل، ولكن يتحدد مصير المباراة بـ90 دقيقة على أرض الملعب".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (9090) "المهمة ليست سهلة، وأتمنى أن يفعل الأهلي ما عليه مثلما فعل الزمالك في مباراة النجم الساحلي، وقتها يستطيع تعويض فارق الهدفين".

وتابع "المنطق يقول إن الفارق الفني لصالح الأهلي، ولكن يعيبه خلال الفترة الأخيرة الافتقاد للجماعية، وكل لاعب يريد التعبير عن نفسه فقط، بعدما كان الأهلي بمن حضر، والنظام هو من ينتصر".

وواصل "أقول للاعبي الأهلي، فكروا في ناديكم، واحترموا إسمكم، وركزوا في الوصول لنهائي الكونفدرالية، وقتها لن أقل على الفريق".

وكان الأهلي خسر ذهابًا 0-1 أمام أورلاندو بايرتس.