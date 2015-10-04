الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' تمرد عبد الظاهر '

كشف جمال جبر المتحدث باسم فريق الكرة في النادي الأهلي حقيقة "تمرد أحمد عبد الظاهر وعدم تواجده في بعثة الأهلي في السويس".

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

أورلاندو فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية لمواجهة النجم الساحلي.

أحمد عبد الظاهر تواجد في قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة أورلاندو في السويس. ولكن خرجت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية تشير "لتمرد عبد الظاهر ورفضه التواجد مع البعثة في السويس بسبب عدم مشاركاته مؤخرا مع الفريق".

ونفى المتحدث باسم فريق الكرة لـFilGoal.com ما يقال عن عبد الظاهر قائلا: "كل هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "عبد الظاهر متواجد مع بعثة الفريق وملتزم مثله مثل الجميع".

وأتم في تصريحاته لـFilGoal.com "ما يقال مجرد أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة".