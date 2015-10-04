أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' تمرد عبد الظاهر '

Google+ Print
الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' تمرد عبد الظاهر ' الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' تمرد عبد الظاهر '

كشف جمال جبر المتحدث باسم فريق الكرة في النادي الأهلي حقيقة "تمرد أحمد عبد الظاهر وعدم تواجده في بعثة الأهلي في السويس".

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

أورلاندو فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية لمواجهة النجم الساحلي.

أحمد عبد الظاهر تواجد في قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة أورلاندو في السويس. ولكن خرجت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية تشير "لتمرد عبد الظاهر ورفضه التواجد مع البعثة في السويس بسبب عدم مشاركاته مؤخرا مع الفريق".

ونفى المتحدث باسم فريق الكرة لـFilGoal.com ما يقال عن عبد الظاهر قائلا: "كل هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "عبد الظاهر متواجد مع بعثة الفريق وملتزم مثله مثل الجميع".

وأتم في تصريحاته لـFilGoal.com "ما يقال مجرد أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع