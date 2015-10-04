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القيعي: جمهور الأهلي سيحضر مباراة أورلاندو مثلما فعل الزمالك وإلا

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القيعي: جمهور الأهلي سيحضر مباراة أورلاندو مثلما فعل الزمالك وإلا القيعي: جمهور الأهلي سيحضر مباراة أورلاندو مثلما فعل الزمالك وإلا

علق عدلي القيعي المرشح لمنصب المتحدث الإعلامي للأهلي على حضور جماهير الزمالك مباراته السبت ضد النجم الساحلي.

وطالب القيعي، ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن يلتزم بمهام منصبه فقط.

وقال القيعي في تصريحات لإذاعة (9090):"أتمنى من سويلم أن يقلل من تصريحاته، لأنه لا يصح أن يصرح بأشياء لا تحدث".

وعقب عدلي القيعي بهذا التصريح على عدم التزام نادي الزمالك بالعدد المسموح به لدخول الجماهير في مباراة النجم الساحلي، كما تم الاتفاق مع الجهات الأمنية.

وأضاف "أين مهام المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، مشكلتنا أننا نضع النظام على الورق فقط، ونخالفه على أرض الواقع".

وواصل "أظن أنه سيكون هناك اتفاق مماثل وتنسيق بين مسئولي الأهلي والأمن بالسماح بدخول جماهير مباراة أورلاندو".

وأتم القيعي "وإذا لم يتم السماح بتكرار ما حدث في مباراة الزمالك والنجم الساحلي، سيكون ذلك إقرار بأن كل نادٍ يأخذ حقه بذراعه".

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