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بالصور.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة للتحقيق لتأخره فى تسليم الكتب للتلاميذ

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قرر الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال جولته المفاجئة بمدرسة المحمودية الثانوية بنين لمتابعة العملية التعليمية، إحالة مدير المدرسة ومتابعيها ومسئول توزيع الكتب بها إلى التحقيق بالشئون القانونية لتأخرهم فى توزيع الكتب على طلاب المدرسة.

كما قام اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بزيارة لمدارس إدارة المحمودية التعليمية لمتابعة انضباط العمل بها وسير العملية التعليمية بكفاءة وتسليم الكتب للطلاب وانضباط الحضور للمعلمين والطلاب.

شملت الجولة زيارة مدارس "المحمودية الثانوية بنين، المحمودية الثانوية الجديدة بنات، الخزان الابتدائية المشتركة"، حيث حضر التداوى طابور الصباح فى مدرسة الخزان الابتدائية، والذى يبدأ الساعة السابعة إلا ربع، ثم توجه إلى مدرسة المحمودية الجديدة الثانوية بنات ليحضر طابورها الصباحى، والذى يبدأ فى الساعة الثامنة صباحاً، ثم قام بالمرورعلى فصول المدرسة ومتابعة بعض الأنشطة التى تجرى بها.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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