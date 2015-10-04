لجنة من مشيخة الأزهر والمحافظة لبحث أزمة طلاب معهد بلقينا الأزهرى بالمحلة

شكل سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية لجنة من المحافظة بالتنسيق مع مشيخة الأزهر بالقاهرة، لبحث أزمة معهد بلقينا الأزهرى المشترك لمراحل التعليمية الثلاث "الابتدائى – الإعدادى – الثانوى" بعد قيام أولياء الأمور بالوقوف أمام المعهد وتعطيل الدراسة به وذلك اعتراضا على قرار المنطقة الأزهرية بنقل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى خارج القرية بمعهد بمدينة المحلة، فى الوقت الذى يشهد فيه المعهد تعطل الدراسة وإصرار الأهالى على عدم تنفيذ قرار الأزهر بنقل أبنائهم خارج القرية.

وكان محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل قد تدخل لدى شيخ الأزهر للوصول إلى حل الأزمة واقترح المحافظ تقسيم الطلاب إلى فترتين بحيث يكون طلاب المرحلة الابتدائية فى الفترة الصباحية وحضور طلاب الإعدادى والثانوى فى الفترة المسائية، إلا أن المنطقة الأزهرية رفضت ذلك وأصرت على نقل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية خارج المعهد.

واستنكر الأهالى تعنت مشيخة الأزهرى، مؤكدين على استمرارهم فى التوقف ومنع أبنائهم من الذهاب للمعهد فى حالة عدم عدول مشيخة الأزهر عن قرار نقل أبنائهم خارج القرية.

انتقل اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة والعميد طارق داود مأمور مركز المحلة وعدد من قيادات الأمن إلى القرية لمتابعة الموقف.