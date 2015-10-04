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نقل مدير مدرسة ابتدائية ببنى سويف لعدم انتظام العملية التعليمية

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نقل مدير مدرسة ابتدائية ببنى سويف لعدم انتظام العملية التعليمية نقل مدير مدرسة ابتدائية ببنى سويف لعدم انتظام العملية التعليمية
قرر نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، نقل مدير مدرسة الابتدائية الجديدة للبنات بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، و2 من وكلاء المدرسة، ومسئول الأمن، إلى ديوان عام الإدارة التعليمية، لحين إعادة توزيعهم، وذلك لوجود حالة من الفوضى وعدم الانتطام وتواجد أولياء الأمور داخل المدرسة.

كان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة تفقد اليوم مدارس الابتدائية الجديدة بنات - والثانوية والإعدادية - والشروق الرسمية للغات بشرق النيل، حيث بدأ جولته بحضور طابور الصباح بالمدرسة الابتدائية الجديدة للبنات، وتلاحظ وجود أولياء أمور داخل المدرسة وحالة من الفوضى وعدم الانتظام، فتم استدعاء لجنة من الإدارة التعليمية مكونة من شئون قانونية - توجيه مالى وإدارى - أعضاء لجنة متابعة لفحص جميع أعمال المدرسة من جميع الأعمال، فضلا عن نقل 4 من مسئولى المدرسة.

وفى مدرستى الثانوية والإعدادية المشتركتين، شدد نبوى على ضرورة اسكتمال أعمال الصيانة البسيطة بالمدرستين.

وأما فى مدرسة الشروق الرسمية للغات، أثنى وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية والطلاب، مطالبًا بإعادة المراجعة على أعمال الصيانة وخاصة الكهرباء.

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مصر 365