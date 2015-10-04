سفر وعودة 650 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم.. وإحباط تسلل 63 شخصا

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 494 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 158 مصريا و336 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 156 مصريا، بينهم 146 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و10 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

كما تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 63 بينهم 9 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.