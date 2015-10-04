أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سفر وعودة 650 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم.. وإحباط تسلل 63 شخصا

Google+ Print
سفر وعودة 650 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم.. وإحباط تسلل 63 شخصا سفر وعودة 650 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم.. وإحباط تسلل 63 شخصا
قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 494 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 158 مصريا و336 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 156 مصريا، بينهم 146 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و10 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

كما تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 63 بينهم 9 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365