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جامعة أسوان تستضيف ورشة عمل "التغيرات المناخية" ضمن برنامج الاتحاد الأوروبى

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استضافت جامعة أسوان، ورشة العمل الثالثة للجامعات المصرية المشاركة فى مشروع "تطوير البرنامج التخصصى فى التغيرات المناخية وسياسة الاستدامة"، والمدعمة من الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج تيمبوس، تحت رعاية وزارة التعليم العالى.

واشتملت فعاليات الورشة التى نظمت على مدار يومين، محاضرات للجهات المشاركة "جامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد وجامعة هيلوبلس وجامعة نوتردام اللبنانية" بالإضافة إلى جمعيات "سيدات الأعمال المصرية، والتعليم من أجل التوظيف"، على حلقة نقاشية حول كيفية إدخال مفهوم الاستدامة فى البرامج والمقررات الدراسية المقترحة.

وأكد رئيس جامعة أسوان، أن المشروع يهدف إلى التنسيق مع مختلف الجامعات فى إطار برنامج تيمبوس للشراكة الأوروبية من أجل تطوير التعليم العالى، عن طريق تعديل وتطوير الخطط الدراسية ومواكبة التطورات العالمية، ودمج مفاهيم التغيرات المناخية وسياسة الاستدامة فى المناهج الدراسية لمرحلة البكالوريوس.

وأشار الدكتور عادل عبد الفهيم، المنسق المحلى للمشروع، إلى أن الطالب يدرس مقررات من ضمن خطته الدراسية حتى لا يتم إرهاقه بدراسة مواد بعيدة عن تخصصه، حتى يتم منحه الشهادة العربية الأوروبية فى التغيرات المناخية وسياسة الاستدامة (Euro-Arab Pass Diploma) معترف بها من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف، أن المشروع يهدف إلى تخريج كوادر علمية مؤهلة ومدربة فى تخصص التغيرات المناخية وسياسة الاستدامة والتشجيع على تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة واتباع طرق تنمية أكثر استدامة بناء جيل جديد من المواطنين على دراية وعلم بالتغيرات المناخية وسياسة الاستدامة بناء قاعدة معرفية وتوسيعها حول التغيرات المناخية وسياسة الاستدامة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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