إخلاء المكاتب الإدارية بالمدينة الجامعية بأسيوط لتسكين الطالبات

قام الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس الجامعة بجولة مفاجئة صباح اليوم داخل عدد من مبانى الطالبات بالمدينة الجامعية، والتى رافقه فيها الدكتور محمد أبوزهاد أبوزيد مدير مركز تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات الإدارية، ومحمود شاكر أمين عام الجامعة، ونادى حسين حمدان أمين الجامعة المساعد ولفيف من مديرى الإدارات المختصة بالمدينة الجامعية.

حيث تضمنت الجولة لمتابعة أعمال إخلاء المكاتب الإدارية والمخازن بعدد من مبانى الطالبات وتخصيص أماكن أخرى بديلة لها، وذلك لصالح تسكين عدد أكبر من الطالبات، حيث تفقد ما يتم من أعمال صيانة ودهان وتجديد لتلك الاماكن وتأهيلها بما يتناسب مع الغرض الجديد منها وتكون مكان ملائم للإقامة.

وقد صرح دكتور جعيص بأن هذا التوجه جاء لمواجهة الإقبال الشديد من طالبات الجامعة الراغبات فى الإقامة بالمدينة الجامعية مما جعل الجامعة تستوعب 10 آلاف طالبة حتى الآن بزيادة تبلغ أكثر من ألفين طالبة عن الأعوام السابقة وذلك ما هو تحاول الجامعة تلبيته وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لزيادة أماكن الإقامة وإيجاد بدائل وحلول مناسبة لتلك المشكلة وقد شدد خلال الجولة على ضرورة الحرص على توفير بيئة صحية ملائمة لسكن الطالبة ومراعاة معايير الجودة البيئية من نظافة الأماكن والغذاء وجودة التهوية مع توفير كافة السبل التى تضمن أمن وحماية الطالبات داخل مبانى المدينة.