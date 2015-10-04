أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إخلاء المكاتب الإدارية بالمدينة الجامعية بأسيوط لتسكين الطالبات

Google+ Print
إخلاء المكاتب الإدارية بالمدينة الجامعية بأسيوط لتسكين الطالبات إخلاء المكاتب الإدارية بالمدينة الجامعية بأسيوط لتسكين الطالبات
قام الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس الجامعة بجولة مفاجئة صباح اليوم داخل عدد من مبانى الطالبات بالمدينة الجامعية، والتى رافقه فيها الدكتور محمد أبوزهاد أبوزيد مدير مركز تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات الإدارية، ومحمود شاكر أمين عام الجامعة، ونادى حسين حمدان أمين الجامعة المساعد ولفيف من مديرى الإدارات المختصة بالمدينة الجامعية.

حيث تضمنت الجولة لمتابعة أعمال إخلاء المكاتب الإدارية والمخازن بعدد من مبانى الطالبات وتخصيص أماكن أخرى بديلة لها، وذلك لصالح تسكين عدد أكبر من الطالبات، حيث تفقد ما يتم من أعمال صيانة ودهان وتجديد لتلك الاماكن وتأهيلها بما يتناسب مع الغرض الجديد منها وتكون مكان ملائم للإقامة.

وقد صرح دكتور جعيص بأن هذا التوجه جاء لمواجهة الإقبال الشديد من طالبات الجامعة الراغبات فى الإقامة بالمدينة الجامعية مما جعل الجامعة تستوعب 10 آلاف طالبة حتى الآن بزيادة تبلغ أكثر من ألفين طالبة عن الأعوام السابقة وذلك ما هو تحاول الجامعة تلبيته وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لزيادة أماكن الإقامة وإيجاد بدائل وحلول مناسبة لتلك المشكلة وقد شدد خلال الجولة على ضرورة الحرص على توفير بيئة صحية ملائمة لسكن الطالبة ومراعاة معايير الجودة البيئية من نظافة الأماكن والغذاء وجودة التهوية مع توفير كافة السبل التى تضمن أمن وحماية الطالبات داخل مبانى المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365