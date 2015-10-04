ضبط 8 هاربين من أحكام جنائية في أسيوط

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط 8 هاربين من أحكام جنائية متنوعة، وذلك من خلال حملة تنفيذ الأحكام التي شنتها القوات لضبط المحكوم عليهم الهاربين بعدد من مراكز المحافظة.وتلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن فريق مباحث المديرية بالتنسيق ومباحث الأقسام والمراكز من ضبط (حسين. ح. ع. ك. – 49 عاما) ومقيم منشاة العقال دائرة مركز البداري المحكوم علية في القضية جنايات مركز البداري لسنة 2015 حصر لسنة 2015 والمقيدة كلي بتهمة سلاح (5 سنوات ) بجلسة 15/6/2015، وضبط (عاطف . ع. ع .- 28 عاما) ومقيم النواوره دائرة مركز البداري المحكوم علية في القضية جنايات مركز البداري لسنة 2014 حصر لسنة 2011 والمقيدة كلى بتهمة سرقة (مؤبد) بجلسة 25/10/2014 وفى صدفا تم ضبط (عبدالرحمن . ت. ع.- 43 عاما) ومقيم مجريس دائرة مركز صدفا المحكوم علية في القضية جنايات مركز صدفا لسنة 2012 حصر لسنة 2015 والمقيدة كلى بتهمة قتل (10 سنوات)، بجلسة 8/4/2015.

وضبط (محمد.ص.أ. – 21 عاما) ومقيم كوم سفحت دائرة مركز صدفا المحكوم علية في القضية جنايات مركز صدفا لسنة 2015 حصر لسنة 2015 والمقيدة كلي بتهمة استعمال قوة (5سنوات) بجلسة 19/1/2011، وفي مركز أسيوط تم ضبط (محمد. ت. ع .- 29 عاما) ومقيم بني غالب دائرة مركز أسيوط المحكوم علية في القضية جنايات مركز أسيوط لسنة 2013 حصر لسنة 2013 والمقيدة كلى بتهمة سلاح (6 شهور) بجلسة 19/10/2013 من ضبط (علاء. م. أ- 24عاما)، مقيم موشا دائرة مركز أسيوط، المحكوم علية في القضية جنايات مركز أسيوط لسنة 2010 حصر لسنة 2011 والمقيدة كلى بتهمة سلاح (5 سنوات) بجلسة 19/1/2011.

وضبط في مركز منفلوط (عصام. أ. ط.- 46 عاما)، ومقيم نزرة قرار دائرة المركز والمحكوم علية في القضية جنايات مركز منفلوط لسنة 2011 حصر لسنة 2015 والمقيدة كلى بتهمة شروع فى قتل (5 سنوات) بجلسة 22/3/2015، وضبط (عصام. أ. ط. أ- 46 عاما ومقيم نزرة قرار دائرة مركز منفلوط المحكوم علية في القضية جنايات مركز منفلوط لسنة 2015 حصر لسنة 2015 والمقيدة كلى بتهمة سلاح ( 10 سنوات ) بجلسة 20/6/2015 .

وتحرير المحاضر اللازمة للمحكوم عليهم كل على حدة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.