اجتماعات طارئة في أسيوط لمتابعة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية

عقد اللواء السيد سعيد، سكرتير عام محافظ أسيوط المساعد، اجتماعًا لمتابعة القرار الذي أصدره المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، رقم 1194 لسنة 2015 لرصد مخالفات الدعاية الإعلانية لمرشحي البرلمان وأهم التعليمات والقواعد لاتباعها أثناء العملية الانتخابية، بحضور كل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ومدير المتابعة الميدانية ومدير السكرتارية التنفيذية بمحافظة بأسيوط.

وأكد السكرتير المساعد أن تعليمات محافظ أسيوط المشددة لكل الأجهزة التنفيذية بضرورة التزام الحياد الكامل والشفافية مع المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتًا إلى أن دور التنفيذي في الانتخابات يقتصر على الإعداد مع الأجهزة المعنية لتوفير المقار الانتخابية وتجهيزها.

وشدد على منع استخدام المدارس والمنشآت التعليمية كوسيلة للدعاية الانتخابية وأصدر تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديري المدارس بمنع أي مرشح من دخول المدارس، فضلًا عن عدم لصق أي ملصقات للمرشحين على أسوار المدارس، أو أعمدة الإنارة أو المنشآت الحكومية، وتحرير محضر نظافة للمرشح وإرسال إنذار له لدفع تكاليف إعادة تجميل المكان وإزالة الملصقات.