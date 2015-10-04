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ضبط مطبعة تُقلد كتب ومناهج الثانوية العامة في دار السلام

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ضبط مطبعة تُقلد كتب ومناهج الثانوية العامة في دار السلام ضبط مطبعة تُقلد كتب ومناهج الثانوية العامة في دار السلام

أرشيفية

نجحت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط مالك مطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة لقيامه باستغلالها فى طبع وتقليد كتب ومناهج علمية ودراسية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مفادها قيام “محمد ب” مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستغلالها فى نشاط طبع وتقليد الكتب الأدبية والمناهج العلمية والدراسية الخاصة بطلبة الصف الدراسى الثالث الثانوى بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا وزارة التربية والتعليم.

وعقب تقنين الإجراءات توجهت حملة من ضباط الإدارة للمطبعة، حيث تم ضبط “محمد ب.م” 33 سنة فنى طباعة ومالك المطبعة، ومقيم محافظة الجيزة، وبتفتيش مقر المطبعة فى حضوره تم ضبط (900) كتاب مقلد ومنسوخ يتضمن نماذج امتحانات ومسائل رياضية خاصة بطلاب الثانوية العامة علمى دون تصريح من وزارة التربية والتعليم وأصحاب الحقوق المادية والأدبية و(1000) نسخة مقلدة ومنسوخة من كتاب باسم لغة الجسد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم ضبط (2481) غلافًا مقلدا ومنسوخا لعدد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبسؤال المتهم عن الكتب المضبوطة بحوزته أفاد بأنها تخص عملاء لديه قام بطباعتها لحسابهم دون الحصول منهم على تفويض، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

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