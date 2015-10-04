أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

مهرجان «القاهرة السينمائي» يصدر كارنيهات بأسعار مخفضة لطلاب الجامعات

Google+ Print
مهرجان «القاهرة السينمائي» يصدر كارنيهات بأسعار مخفضة لطلاب الجامعات مهرجان «القاهرة السينمائي» يصدر كارنيهات بأسعار مخفضة لطلاب الجامعات

شعار المهرجان

قررت رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي» الدولي، الدكتورة ماجدة واصف، إصدار كارنيهات بأسعار مخفضة لطلبة الجامعات وأعضاء النقابات المهنية والجمعيات السينمائية، وذلك لحضور جميع أفلام الدورة37 للمهرجان، التي تبدأ في الحادي عشر من نوفمبر المقبل وتُختتم في العشرين من نفس الشهر.

ووفقًا لقرار رئيس المهرجان يستطيع الطلبة دخول جميع أفلام المهرجان بمقتضى “كارنيه” يستخرج نظير رسم قدره خمسون جنيهًا ، بينما يصبح في مقدور أعضاء النقابات الفنية والجمعيات السينمائية مشاهدة جميع أفلام المهرجان مقابل مائة جنيٍة، بشرط التسجيل عبر موقع المهرجان «Ciff.org.eg»، وإبداء الرغبة في استخراج الكارنيه الذي يسدد ثمن استحقاقه لحظة استلامه من المنافذ المخصصة لذلك بجوار مسرح الهناجر في ساحة الأوبرا المصرية، التي ستبدأ في تسليم الكارنيهات لأصحابها مطلع نوفمبر المقبل.

علمًا بأن دخول عروض الأفلام بالنسبة للكارنيهات سيكون في حدود الأماكن المتاحة في القاعة وآخر موعد للتسجيل للحصول على “الكارنيه” هو يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا