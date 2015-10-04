حنان مطاوع عن ترشيحها لجوائز الفرانكفونية: «مسئولية وقعت على عاتقي»

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها لاختيارها لتمثيل مصر وترشيحها، لجائزة أفضل ممثلة عن دور ثان في جوائز الفرانكفونية العالمية لهذه السنة، 2015 عن فيلم ‫”قبل الربيع”، وأكدت حنان أن خطوة اختيارها للمنافسة فى حد ذاتها نقلة وخطوة كبيرة بالنسبة لها ومسئولية تقع على عاتقها سواء كتب، لها الفوز بالجائزة أم لا.

وأشارت حنان إلى أن ترشيحها كان بمثابة مفاجأة لها، حيث تم إخطار مخرج العمل، أحمد عاطف بالترشيح من قبل إدارة الجائزة ، وهو الأمر الذى شكل سعادة،طاغية لكل فريق عمل الفيلم.

تضم قائمة المرشحات لجوائز الفرانكفونية العالمية عن دور أول الممثلة، الفرنسية الشهيرة Marion Cotillardالحاصلة على أوسكار أفضل ممثلة وجوائز، عديدة أخرى عالمية عن فيلمهاLa Vie en Rose والمشاركة في عدة أفلام ،عالمية في تاريخ السينما مثل Inception وThe Dark Knight Risesوجاء ترشيح حنان ضمن قائمة من 6 ممثلات عالمية.

وذلك بعد اختيارها من ضمن 150 ممثلة عالمية في المرحلة الأولى، ثم اختيارها ضمن 57 ممثلة عالمية في المرحلة الثانية من بين ممثلات فرنسية وكندية وسويسرية وايضاً عربية وافريقية، والآن هي في المرحلة النهائية مع 5 مرشحات أخريات فقط.

فيلم ” قبل الربيع ” والذي يحكي عن المدونين الإلكترونيين فى مصر قبل حدوث ثورة 25 يناير، ودورهم فى ‫‏الثورة ، ونضالهم ‫‏السياسى والمشاكل ‫‏السياسية والأمنية التى كانوا يمرون بها مع الجهات ‫الأمنية ، وعرض آرائهم على شبكة ‫‏الإنترنت ، ويستعرض أيضًا المشاكل التى يعانى منها المواطن ‫‏المصرى قبل وبعد سقوط نظام ‫‏مبارك .

فيلم “قبل الربيع” بطولة ‫‏احمد وفيق و حنان مطاوع و ‫‏هنا شيحة و تأليف وإخراج‫ ‏احمد عاطف .