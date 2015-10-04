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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "العائدون من ليبيا" لجلسة 4 نوفمبر المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "العائدون من ليبيا" لجلسة 4 نوفمبر المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "العائدون من ليبيا" لجلسة 4 نوفمبر المقبل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" لجلسة 4 نوفمبر لطلب الدفاع بالاطلاع.

وأخرجت المحكمة أحد المتهمين من القفص الزجاجى لمواجهته بأحد الأحراز التى تسلمتها من النيابة العامة وتضمنت كاميرا ومطواة، بينما أنكر المتهم تبعية هذه الأحراز له.

وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

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مصر 365