"شاكيرا" تشير بعلامة النصر فى جلسة نظر الاستئناف على حبسها 6 أشهر

انتهت محكمة مستأنف العجوزة برئاسة المستشار أحمد أبو السحلى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد رشوان، وأدهم محمد وسكرتارية أحمد صلاح، من الاستماع إلى مرافعة دفاع برديس وشاكيرا، حيث دفع محاميهما ببطلان محضر التحريات، لانتفاء الركن المعنوى للجريمة.

وقال إن تهمة خدش الحياء العامة المتهم بها الراقصتين لا تنطبق عليهما، وأن الكليبات عبارة عن منتج فنى، قد يراها البعض خادشة للحياء والبعض الآخر يراها عملا فنيا .

واستند المحامى فى مرافعته إلى قرار إدارى صدر بعرض منتج فنى، وهو فيلم حلاوة روح للمنتج محمد السبكى وفقا لمشاهد خادشة للحياء، إلا أن المحكمة أعادت الفيلم مرة أخرى، وقالت إن المادة 67 من الدستور لا تبيح ذلك ولابد أن تتحرك الدعوى من النيابة العامة، مطالباً ببراءة المتهمتين .

وعلى الجانب الآخر، ظهرت شاكيرا مبتسمة داخل القفص، مشيرة بعلامة النصر، بينما ظهر على الراقصة برديس علامات الترقب والخوف.