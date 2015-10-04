أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 عاطلين سرقوا سائق تاكسى تحت تهديد السلاح بأكتوبر

Google+ Print
القبض على 3 عاطلين سرقوا سائق تاكسى تحت تهديد السلاح بأكتوبر القبض على 3 عاطلين سرقوا سائق تاكسى تحت تهديد السلاح بأكتوبر
تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة سائق تاكسى بعد أن طلبوا توصيلهم من ميدان الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا يفيد ضبط "سيد.ر" 34 سنة عاطل ومقيم القاهرة السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما جنح قسم البساتين "مشاجرة"، وبحوزته "مطواة – مسروقات"، و"أحمد.م" و"محمود .ع"، حيث قاموا باستقلال سيارة سائق يدعى "جميل. م" 55 سنة سائق من ميدان الجيزة بغرض توصيلهم لمكان الواقعة، وعقب وصولهم قاموا بإجباره على النزول من السيارة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية (حافظة نقود – هاتفه المحمول – 125 جنيها) وشرعوا فى سرقة السيارة تحت تهديد السلاح.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365