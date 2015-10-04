القبض على 3 عاطلين سرقوا سائق تاكسى تحت تهديد السلاح بأكتوبر

تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة سائق تاكسى بعد أن طلبوا توصيلهم من ميدان الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا يفيد ضبط "سيد.ر" 34 سنة عاطل ومقيم القاهرة السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما جنح قسم البساتين "مشاجرة"، وبحوزته "مطواة – مسروقات"، و"أحمد.م" و"محمود .ع"، حيث قاموا باستقلال سيارة سائق يدعى "جميل. م" 55 سنة سائق من ميدان الجيزة بغرض توصيلهم لمكان الواقعة، وعقب وصولهم قاموا بإجباره على النزول من السيارة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية (حافظة نقود – هاتفه المحمول – 125 جنيها) وشرعوا فى سرقة السيارة تحت تهديد السلاح.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.