شاهد بـ"اقتحام سجن بورسعيد": أصبت بـ3 رصاصات من مدرعة شرطة وقت الأحداث

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، سماع الشهود فى محاكمة 51 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

واستكمل الشاهد "محمد أحمد السيد" 39 سنة، مندوب تجارى، شهادته قائلا "إنه أصيب بطلق نارى أثناء خروجه من المحل التجارى الخاص به، وكان ذلك بشارع الثلاثينى، فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، والمسافة كانت حوالى خمسة أمتار، ولم يعرف سبب إطلاق النيران".

وقال الشاهد "أحمد ممدوح السعيد" 19 سنة، يعمل سائق، بعد حلفه اليمين "إنه وقت الأحداث كان يعمل بالشارع التجارى بيبع الملابس، وأصيب بثلاث طلقات نارية بمنطقة الصدر، وأنه تفاجأ بإطلاق النيران ناحيته من مدرعة، وكان يحاول الذهاب إلى شارع الثلاثينى، وكان ذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وكان أول شخص يدخل المستشفى لتلقى العلاج، ولم يشاهد مطلق النيران عليه.

وتابع الشاهد "محمد بكر الصديق" 24 سنة، ويعمل كهربائى سيارات، حديثه قائلا للمحكمة بعد حلفه اليمين، يوم الحدث اتصل بى أحد الزبائن بسبب عطل فى سيارته، وتوجهت بالفعل إلى المكان، فسمعت صوت إطلاق النيران، واختبأت وقتها بأحد الأكشاك، وكان ذلك حوالى الساعة الثانية ظهرا، فأصبت بطلق نارى، وكان الضرب من ناحية محيط القسم، ولم أشاهد مطلق النيران.

وأضاف الشاهد "جمال عبد الناصر قاصى" 30 سنة، ويعمل سائق، قائلا إنه نزل من البيت ولم يجد مواصلات وكان وقتها يعمل بشركة مقاولات، ففوجئ بمدرعة تطلق النيران، واختبأ وقتها بأحد العقارات، فلمح أحد الأشخاص ملقى على الأرض، وعندما هم إليه لمحاولة إنقاذه أصيب بطلق نارى، وكان ذلك بشارع الصباح ناحية بمحيط السجن.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.