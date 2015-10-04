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تجديد حبس عاملين متهمين بقتل مجهولين وإلقائهما فى النيل ببولاق أبو العلا15 يوما

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تجديد حبس عاملين متهمين بقتل مجهولين وإلقائهما فى النيل ببولاق أبو العلا15 يوما تجديد حبس عاملين متهمين بقتل مجهولين وإلقائهما فى النيل ببولاق أبو العلا15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاملين بمشتل على كورنيش النيل، 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهما بقتل شاب وفتاة "مجهولى الهوية" وإلقاء جثتيهما فى النيل.

وكان قسم شرطة بولاق أبو العلا تلقى بلاغًا من صاحب مشتل، اتهم فيه كلا من "ر.م" 17 سنة، و"ع.ا" عاملين فيه، بقتل فردين داخل المشتل، فتمكنت قوة من ضبطهما.

وبمواجهتهما أمام محمد الجرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، اعترف الأول بأنهما خرجا من المشتل لشراء وجبة غداء وحال عودتهما وجدا فتاة وشابا فى وضع غير مناسب، فطالبهما بالرحيل وعندما رفضا مغادرة المشتل أشهر مطواة لتهديدهما تدخل المتهم الثانى وتعديا على قدمى الشاب ورأسه ببلطة وعندما سقط غارقًا فى دمائه، ألقاه فى مياه نهر النيل. وقال المتهم الثانى بأنه كتم نفس المجنى عليها الفتاة واعتدى عليها جنسيًا داخل غرفة بالمشتل، تحت تهديد السلاح، وكذلك فعل المتهم الأول، وعقب ذلك اتفقا على التخلص منها خشية افتضاح أمرهما فضرباها بالبلطة فى قدميها ورقبتها وألقياها أيضا فى نهر النيل.

وبعدما أعاد المتهمون تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، أمرت بحبسهما، كما أمرت شرطة المسطحات المائية بالكشف عن جثة المجنى عليهما، لتحديد هويتيهما. واستمعت النيابة إلى أقوال صاحب المشتل فأوضح بأنه عثر على أثار دماء فى المشتل، وعندما سأل المتهم الأول أشار إلى أنها جراء إصابته فى قدميه من الصبار، لكنه شك وضرب العامل حتى اعترف بتفاصيل الواقعة، فأبلغ صاحب المشتل الشرطة. وكان المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أمر بحبس العاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد .

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مصر 365

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