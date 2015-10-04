تجديد حبس الإخوانى المتهم فى واقعة مقتل طالب ديرب نجم فى شهر رمضان

قررت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد الفقى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس "صبحى رشاد موسى" الإخوانى المضبوط فى اشتباكات الشرطة والإخوان بمحيط مركز شرطة ديرب نجم فى أول أيام شهر رمضان الماضى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة شماريخ والانتماء لجماعة إرهابية وتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط باقى المتهمين.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من الرائد شريف عبد العزيز، رئيس مباحث ديرب نجم، يفيد قيام عدد من جماعة الإخوان بتنظيم مسيرة والتجمهر أمام مسجد النصر بمدينة ديرب نجم.

وتبين من التحقيقات التى باشرها الرائد شريف عبد العزيز، رئيس مباحث ديرب نجم، عن قيام مجموعة من تنظيم الإخوان الإرهابى بتنظيم مسيرة أمام مسجد حى النصر والتجمهر أمامه، وحدثت بينهم وبين الأهالى مناوشات، مما دفع قوات الشرطة إلى التدخل وتفريق المسيرة.

وأضافت التحريات عن قيام "يسرى جلاء السواح" 22 سنة طالب جامعى مع بعض الأهالى بضبط "صبحى رشاد موسى" 47 سنة مدرس لمشاركته فى مسيرة الإخوان، فقام بعض الإخوان بإطلاق الشماريخ والخرطوش لإجبار الأهالى والشرطة على ترك الإخوانى المضبوط وتهريبه، مما أسفر عن إصابة طالب بطلق خرطوش بالرأس وتم نقله لمستشفى ديرب نجم فى حالة خطرة، وتحويله إلى مستشفى خاص، توفى فور وصوله.